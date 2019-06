Météo: temps stable ce mardi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 11 juin 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Nuages bas matinaux et nocturnes denses sur les côtes et les plaines Nord et Centre et le Nord des provinces Sud avec brumes et brouillard par endroits.

– Nuages cumuliformes sur le Moyen-Atlas l’après-midi.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur le reste du pays.

– Vent assez fort de Nord sur les provinces Sud et modéré à faible de Nord en général ailleurs.

– Chasses sable sur les provinces Sud.

– Température du jour en légère hausse.

– Mer peu agitée à agitée en méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Essaouira et Terfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)