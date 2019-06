Météo: temps stable au Maroc ce dimanche

Voici les prévisions de la météo pour la journée du dimanche 9 juin 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Nuages bas denses sur le littoral méditerranéen et les côtes atlantiques centre avec de la bruine localisée durant la matinée.

– Quelques formations brumeuses en matinée et en nuit sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Nuages légèrement instables l’après-midi, avec ondées et orages par endroits sur le Haut et Moyen Atlas et l’Est du Rif et par débordement sur l’Oriental la nuit suivante.

– Temps stable et souvent dégagé ailleurs.

– Vent modéré à assez fort de nord sur les provinces sud et les côtes centre et faible à modéré de sud sur le Sud-est et de nord à ouest en général ailleurs.

– Quelques Chasse-sable par endroits sur l’intérieur des provinces sud, le Sud-est et le Sud de l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 17 à 22°C sur le Sud-est et les provinces sud et de 08 à 15°C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 22 à 28 °C sur les reliefs, les côtes et le Nord-ouest des provinces sud, de 27 à 34 °C sur le Saiss, l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, le Souss et le Nord et l’Est des provinces sud et de 34 à 39°C sur le Sud-est et le reste du sud.

– Mer peu agitée devenant peu agitée à agitée le soir sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée devenant agitée à forte l’après-midi sur les côtes atlantiques entre Essaouira et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.