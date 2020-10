Météo: Temps relativement chaud ce mercredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 30 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps relativement chaud sur l’extrême sud.

– Formations brumeuses et nuages bas la matinée et la nuit sur les plaines nord et centre.

– Voile de nuages élevés sur le nord et l’intérieur et ciel assez dégagé ailleurs.

– Chasse sable possibles sur les provinces sahariennes, le sud-est et le sud de l’Oriental.

– Vent modéré a parfois assez fort de nord sur les côtes sud et de sud sur le sud-est et le sud de l’oriental et faible à modéré, d’ouest sur le Tangérois et de nord à ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 09/14°C sur les reliefs, 23/26°C sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21 °C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 36/40°C sur le sud-est et l’est et le sud des provinces sahariennes, 30/35°C sur le Souss, les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, le Saiss, les plaines Atlantiques, les hauts plateaux orientaux et le nord des provinces sud et de 23/29°C sur le reste du Royaume.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Detroit ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.