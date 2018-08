Météo: le temps qu’il fera ce week-end au Maroc

Les prévisions de la météo nationale annoncent un temps chaud et des averses orageuses pour la journée de ce samedi et la nuit suivante. Détails.

Temps chaud à localement très chaud avec Chergui sur l’intérieur des plaines Nord et centre, Oulmès et le Sud-Est du pays. Il y aura des nuages bas assez denses la nuit et la matinée avec formations brumeuses par endroits près des côtes. Apparition de foyers instables avec averses orageuses localement modérées avec rafales sous orages sur les reliefs de l’Atlas, leurs versants Sud-est, et probablement sur les plaines voisines et l’Est des provinces Sud.

Températures minimales de l’ordre de 15 à 20°C sur les reliefs et les côtes Centre et Sud, de 25 à 30°C sur le Saiss, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est, l’intérieur du Souss et l’Est des provinces sud et de 20 à 25°C ailleurs sur le pays.

Températures maximales de l’ordre de 24 à 30°C sur les côtes et les reliefs de l’Atlas, de 31 à 36°C sur l’Oriental, le Rif, les plateaux des phosphates, les versants Sud-est et le Nord-ouest des provinces Sud, de 37 à 42°C sur la vallée de Moulouya, le Saiss, Loukkos, les plateaux d’Oulmès, les plaines atlantiques, le Haouz, le Souss, le Sud-est du pays et l’intérieur des provinces Sud, 42 à 46°C sur l’intérieur du Gharb et de Chaouia, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’extrême Sud-est du pays.

La mer sera belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.