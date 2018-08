Météo: le temps qu’il fera ce vendredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 10 août 2018 et la nuit suivante, établies par la météo nationale:

Temps relativement chaud sur l’intérieur du pays.

Nuages instables avec orages fréquents et averses localement fortes sur les reliefs du Haut, du Moyen et l’Anti-Atlas, les versants Sud-est et l’Oriental, pouvant déborder sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

Formations brumeuses et nuages bas par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre.

Ciel peu nuageux ailleurs.

Vent modéré de secteur nord sur le sud et le nord, de secteur est sur le sud-est et l’oriental et variable ailleurs.

Chasses sable sur le sud-est et les provinces sud.

Températures minimales de l’ordre de 10 à 16°C sur les reliefs, 23 à 29°C sur l’extrême sud-est et l’intérieur des provinces Sud et de 16 à 23 sur les autres régions du pays.

Températures maximales de l’ordre de 38 à 42°C sur l’Est des provinces Sud et l’extrême Sud-est, de 34 à 39°C sur les plaines de Tadla, Rehamna, Tansifet, le Saiss, l’intérieur du Gharb et du Loukkos, les plateaux d’Oulmès et le Nord de l’Oriental, de 28 à 34°C sur le Sud de l’Oriental, les versants Sud-est et l’Ouest des provinces Sud et de 24 à 29°C sur les reliefs et près des côtes.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Sim et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.