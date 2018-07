Les prévisions de la météo nationale pour la journée du samedi 28 juillet 2018 sont les suivantes:

– Temps chaud à localement très chaud sur le Sud-est et l’Est des provinces Sud et chaud sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, Chiadma, le Souss et les plaines intérieures.

- Nuages bas denses la matinée et la nuit avec formations brumeuses sur les côtes et plaines atlantiques et la méditerranée avec parfois de la bruine notamment sur les côtes centre.

– Ciel passagèrement nuageux à souvent nuageux sur les reliefs de l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est.

– Temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Chasses sable sur les provinces Sud et le Sud-Est.

– Vent modéré à assez fort de secteur Ouest à Nord sur les provinces Sud, de secteur Nord sur les côtes centre et de secteur Sud-ouest à Sud sur le Sud-Est et faible à modéré de secteur Nord à Ouest ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 27 à 34°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est du pays et l’Est des provinces Sud, de 22 à 27°C sur l’Oriental, le Saiss, le Souss, les plaines intérieures et l’intérieur des provinces sud et de 16 à 22°C sur le reste du pays.

– Température maximale de l’ordre de 25 à 30°C près des côtes, de 30 à 35°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le littoral méditerranéen et les plaines atlantiques, de 35 à 41°C sur l’Oriental, le Saiss, les plaines intérieures, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Souss, Chiadma et l’intérieur des provinces sud et de 41 à 46°C sur le Sud-est du pays et l’Est des provinces sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Rabat et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs. Les prévisions de la météo sont sensiblement les mêmes pour la journée du dimanche.