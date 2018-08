Météo: le temps qu’il fera ce mercredi au Maroc

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du mercredi 15 août 2018, sont les suivantes:

Temps assez chaud à chaud sur le sud-est et l’intérieur des provinces sud.

Formations brumeuses et nuages bas la matinée et la nuit près des côtes.

Foyers orageux avec averses et rafales sous orages sur les reliefs de l’Atlas, le sud-est et l’Oriental.

Passages nuageux denses d’origine tropicale avec ondées sur le sud des provinces sahariennes.

Temps stable en général sur le reste du pays.

Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces sud et les côtes centre et modéré à assez fort de secteur nord ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 15/19°C sur les reliefs, de 25/31°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le sud-est du pays et l’intérieur des provinces sud et de 19/25°C ailleurs sur le pays.

Températures maximales de l’ordre de 37/43°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le sud-est et l’intérieur des provinces sud, de 32/37°C sur les plaines atlantiques, Chiadma, les versants sud-est et le nord de l’Oriental, et de 26/31°C sur les reliefs, le Tangérois, le sud de l’Oriental et près des côtes.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée sur les côtes entre Tanger et Safi et peu agitée à agitée ailleurs.