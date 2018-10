Météo: le temps qu’il fera au Maroc dimanche 7 octobre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 7 octobre, établies par la Direction de la météo nationale :

– Passages nuageux denses sur les plaines nord et centre avec risque de quelques ondées ou gouttes éparses par endroits.

– Quelques bancs de brume ou de brouillard sur les côtes centre et sud.

– Nuages instables sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas, le Rif et probablement le Saiss et l’Oriental avec ondées ou averses orageuses par endroits.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs. – Vent faible à modéré de nord à ouest prédominant sur le Royaume.

– Température minimale de l’ordre de 07/13°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 13/18°C sur l’Oriental, la Méditerranée et le sud-est, de 18/23°C sur les côtes atlantiques, les plaines, les régions centre et le nord des provinces sud et de 23/27°C sur l’intérieur du Souss et l’extrême sud.

– Température du jour en légère baisse notamment sur le nord du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée ailleurs.