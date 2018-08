Météo: le temps qu’il fera ce lundi au Maroc

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du lundi 13 août 2018 et la nuit suivante, sont les suivantes:

Temps chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le sud-est du pays et le nord-est des provinces sud.

Nuages bas nombreux matinaux et nocturnes près des côtes nord et centre avec formations brumeuses ou parfois de la bruine par endroits.

Formations de nuages instables dès la fin de la matinée avec des averses orageuses avec risque de rafales sous orages et de la grêle sur le Haut et l’Anti-Atlas et le sud-est et pouvant déborder sur Chiadma et Abda.

Nuages instables d’origine tropicale accompagnés d’averses et d’orages par endroits sur les provinces sud.

Ciel peu nuageux ailleurs.

Vent modéré de nord sur les côtes sud et faible à modéré, d’ouest sur les plaines nord-ouest, d’est sur l’intérieur des provinces sud et de secteur nord à variable ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 11/17°C sur les reliefs, de 25/31°C sur le Souss, les plaines de Tadla, Rehamna, le sud-est du pays et l’intérieur des provinces sud et de 17/22°C ailleurs sur le pays.

Températures maximales de l’ordre de 39/43°C sur le Souss, les plaines de Tadla, Rhamna, l’intérieur de Chiadma, le Saiss, les plateaux de phosphates, d’Oulmès, le sud-est et le nord-est des provinces sud, de 33/39°C sur l’intérieur du Gharb, de Chaouia, de Doukkala et d’Abda, l’Oriental, les versants sud-est et l’intérieur des provinces sud et de 25/33°C sur les reliefs et près des côtes.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée devenant peu agitée à agitée le soir à l’est de Jebha, Belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques.