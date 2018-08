Météo: le temps qu’il fera ce lundi au Maroc

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du lundi 20 août 2018 et la nuit suivante, sont les suivantes:

Temps demeurant chaud les plaines intérieures, le sud-est du pays, l’intérieur du Souss et le sud et l’est des provinces sud.

Nuages bas denses avec brume ou brouillard près des côtes et plaines atlantiques et sur la Méditerrané.

Bruine ou faibles pluies par moments près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

Foyers instables avec pluies ou averses orageuses accompagnées de rafales de vent sous orages et de la grêle sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’Oriental, les versants sud-est et le sud-est.

Remontées d’origine tropicale avec ondées ou averses orageuses sur le sud et l’est des provinces sud.

Temps stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs.

Chasses sable sur les provinces sud.

Vent fort de secteur est sur le tangérois, modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces sud et faible à modéré de secteur sud à ouest sur le sud-est et de secteur nord à ouest ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur les reliefs, de 24/30°C sur le Saiss, Loukkos, le Gharb, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le sud-est du pays et l’est et le sud des provinces sud et de 17/23°C ailleurs sur le pays.

Températures maximales de l’ordre de 37/44°C sur Loukkos, le Gharb, le Saiss, les plateaux de phosphate et Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, Tensift, le sud-est, l’intérieur du Souss et le sud et l’est des provinces sahariennes, de 31/37°C sur l’Oriental, l’intérieur de Chaouia, de Doukkala, de Chiadma et des provinces sud et de 24/32°C près des côtes et sur les reliefs et le nord de l’Oriental.

Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte devenant peut agitée à agitée l’après-midi sur le Détroit et peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques.