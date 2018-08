Météo: le temps qu’il fera ce jeudi au Maroc

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du jeudi 16 août 2018, sont les suivantes:

Rafraîchissement des températures sur l’ensemble du pays.

Nuages instables avec pluies ou averses orageuses accompagnées des rafales sous orages et de la grêle sur les reliefs de l’Atlas, le sud-est, l’Oriental, le Rif et le Saiss et pouvant déborder même sur la Méditerranée.

Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

Formations brumeuses et nuages bas denses la matinée et la nuit près des côtes et sur les plaines atlantiques et la Méditerranée avec parfois de la bruine.

Chasses sable sur les provinces sud et le sud-est.

Vent assez fort de secteur Nord sur les provinces Sud et les côtes centre et modéré de secteur nord à est sur le sud de l’Oriental et le Sud-est et de secteur nord à ouest ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur les reliefs, de 24/30°C sur le Sud-est du pays et l’intérieur des provinces Sud et de 17/23°C ailleurs sur le pays.

Températures maximales de l’ordre de 36/42°C sur le Sud-est et l’est des provinces Sud, de 30/36°C sur les plaines atlantiques nord et centre, les plaines intérieurs, le Saiss, le Souss, le nord de l’oriental et l’intérieur des provinces sud et de 23/29°C sur les reliefs, les versants Sud-est, le Tangérois, le Sud de l’Oriental et près des côtes.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée entre Tanger et El Jadida et peu agitée à agitée ailleurs.