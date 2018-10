Météo: le temps qu’il fera ce dimanche au Maroc

Voici les prévisions de la météo pour la journée du dimanche 21 octobre 2018.

Passages nuageux denses avec pluies ou averses parfois orageuses par endroits sur les provinces du sud;

Ciel voilé par des nuages moyens et élevés sur le reste du pays;

Brume ou brouillard localisés la matinée et la nuit sur les côtes atlantiques nord;

Vent modéré de secteur sud sur le sud-est et le sud de l’Oriental et faible à modéré de secteur ouest à variable ailleurs;

Températures minimales oscillant entre 3 et 9 °C sur les reliefs et les hauts plateaux, 9 et 14 °C sur l’intérieur des plaines et sur le sud-est, 14 et 19 °C sur le Souss, le nord des provinces du sud et près des côtes, 19 et 23 °C ailleurs sur le sud des provinces sahariennes;

Températures maximales variant entre 14 et 19 °C sur les reliefs, entre 19 et 24 °C sur l’Oriental, les plaines et les côtes nord, entre 24 et 28 °C sur le reste des plaines, le sud-est, les provinces du sud et près des côtes, et entre 28 et 32 °C sur le Souss et le nord-ouest des provinces du sud;

Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le Littoral Atlantique.