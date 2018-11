Météo: temps pluvieux ce jeudi 22 novembre au Maroc

Voici les prévisions de la météo pour la journée du jeudi 22 novembre.

Temps nuageux avec pluies par moments et par endroits sur Chiadma, Abda, les plaines et les côtes au nord d’Essaouira, le Tangérois, le Rif occidental et l’ouest de la Méditerranée.

Passages nuageux denses avec pluies éparses sur les côtes sud, le Centre, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs et chasse-sable sur le sud de l’Oriental.

Vent modéré de secteur sud sur l’Oriental et faible à modéré, d’ouest sur le sud, de sud sur le sud-est et variable ailleurs.

Températures minimales variant entre -02 et 04 degrés sur les reliefs, entre 04 et 11 degrés sur l’Oriental, le Saiss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmés et le sud-est, entre 11 et 15 degrés sur les plaines atlantiques nord et Centre et le Nord des provinces du Sud et entre 15 et 18 degrés sur l’extrême sud du pays.

Températures maximales variant entre 06 et 12 degrés sur les reliefs, entre 13 et 19 degrés sur l’Oriental, la Méditerranée, les plaines nord et centre, le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, Tensift, et les versants sud-est et entre 22 et 28 degrés sur le Souss et les provinces du Sud. – Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Boujdour, forte entre Mehdia et Tantan, et agitée ailleurs.