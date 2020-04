Météo: Temps nuageux ce dimanche au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 26 avril 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Passages nuageux denses avec faibles gouttes éparses le Nord-Ouest, le Rif occidental, le Saiss, et le moyen Atlas.

– Ciel passagèrement nuageux sur le nord et le centre, et clair à peu nuageux ailleurs.

– Temps devenant la nuit suivante nuageux avec averses faibles sur le Saiss, le Moyen atlas et le nord et l’Oriental.

– Vent modéré de secteur nord sur les provinces sud, faible de secteur sud sur le sud-est et de nord-ouest sur le nord.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, 06/12°C sur l’Oriental et les versants sud-est, 09/14°C sur les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le nord et le centre et de 13/19°C sur le sud.

– Température du jour de l’ordre de 12/18°C sur l’atlas et le rif, 17/24°C sur l’oriental, le nord et le centre, 22/30°C sur le sud-est et le nord des provinces sud et de 28/34°C sur les extrêmes sud.

– Mer agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le long du littoral atlantique.

M.S. (avec MAP)