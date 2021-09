Météo: Temps instable avec orages et averses dans des régions du Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 13 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps instable avec orages et averses éparses sur l’Atlas, le Rif et par endroits sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages légèrement instables sur les plaines atlantiques au Nord d’Agadir avec parfois des orages surtout en fin de l’après-midi.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques Nord.

– Températures minimales de l’ordre de 25/30°C sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces Sud, les plaines Centre à l’Ouest de l’Atlas, 15/20°C sur l’Atlas et de 20/25°C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 37/42°C sur le Sud-Est et les parties Est et Sud des provinces sahariennes, 32/37°C sur l’Oriental, le Saiss, le Gharb et les plaines intérieures à l’Ouest de l’Atlas, 20/25°C sur l’Atlas et près des côtes Centre et de 25/32°C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et entre Tantan et Boujdour, belle à peu agitée devenant peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée sur les côtes atlantiques sauf au Nord d’Assilah et peu agitée à agitée et sur les côtes centre.

