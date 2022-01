Météo: temps froid et faibles pluies au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 22 janvier 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid avec gelée locale sur l’intérieur du pays, notamment sur l’Atlas, le Rif, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Sud-Est et l’Oriental.

– Faibles pluies par endroits sur le Souss, le Haut et l’Anti-Atlas, le Nord des provinces Sud et le Sud-Est.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Formations brumeuses sur les côtes Sud et le Nord de l’Oriental.

– Chasse-poussières sur les provinces Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, les régions Centre et le Sud du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et au nord d’Assilah, et peu agitée entre Mehdia et le Jorf, ainsi qu’entre Essaouira et Boujdour.