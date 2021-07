Météo: temps chaud et stable ce mercredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 28 juillet 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l’intérieur du Souss, l’Oriental et les Plaines intérieures.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses près des côtes atlantiques et sur la rive méditerranéenne avec formations brumeuses ou parfois de la bruine locale.

– Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas l’après-midi.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-sables par endroits sur le Sud de l’Oriental et le Sud-est.

– Vent modéré de sud sur le Sud-est et le Sud de l’Oriental et faible à modéré de nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 26/31°C sur le sud-est et l’extrême sud des provinces sud, 14/19°C sur les reliefs et de 19/25°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 41/46°C sur le Sud-est, 38/43°C sur l’Est et le Sud des Provinces sahariennes, l’intérieur du Souss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saïss, les Plateaux de phosphates et Oulmés et le sud de l’Oriental, 30/37°C sur les plaines atlantiques, la Méditerranée, le nord de l’Oriental et l’ouest des Provinces sud et de 25/30°C près des côtes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à temporairement agitée la nuit du mercredi au jeudi devenant belle à peu agitée jeudi après-midi sur le Détroit, peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques devenant localement agitée à forte jeudi soir sur les côtes centre.

S.L. (avec MAP)