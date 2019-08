Météo: temps chaud et risque de pluies ce mercredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 28 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, le Sud du pays, le Souss et les plaines intérieures. – Nuages bas avec brume ou brouillard la matinée et la nuit sur les cotes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

– Nuages instables avec des averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas, leurs régions voisines, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental avec un débordement possible la nuit suivante sur les plaines nord et centre.

– Nuages d’origine tropicale avec averses orageuses sur les provinces Sud.

– Temps stable ailleurs avec ciel peu nuageux à clair.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

– Vent modéré à assez fort de secteur Nord à Est sur les provinces Sud et modéré de secteur Sud à Ouest sur le Sud-Est de secteur Nord à Ouest ailleurs. – Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud de l’Oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines intérieures, le Souss, les Versants Sud-Est et l’Ouest des provinces Sud, de 26/33°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sud et de 13/20°C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 22/28°C sur les reliefs et près des cotes, de 28/35°C sur l’Oriental, le Rif, le Tangérois et les plaines atlantiques, de 35/41°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, les plaines intérieures, les versants Sud-Est et l’Ouest des Provinces Sud et de 41/43°C sur le Souss, le Sud-Est et sur l’Est des provinces Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Rabat et ailleurs.

