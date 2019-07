Météo: Temps chaud ce vendredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 5 juillet, établies par la Direction de la météorologie nationale:

Temps chaud sur l’extrême sud et le Sud-est et relativement chaud sur les plaines intérieures et l’Oriental.

Nuages bas matinaux et nocturnes avec des formations brumeuses par endroits sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques nord et centre.

Nuages instables avec averses orageuses par endroits l’après-midi sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas.

Temps stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs.

Chasse-sables possibles sur le Sud-est et le sud de l’Oriental.

Vent modéré de secteur sud sur l’Oriental et le Sud-est et modéré de secteur nord sur le Sud.

Températures minimales de l’ordre de 15/20°C sur les reliefs, les côtes et les plaines nord et centre, l’Oriental, le Souss et le Nord-ouest des provinces du Sud, 24/29°C sur les extrêmes sud et sud-est et de 19/24°C sur le versants sud-est.

Températures maximales de l’ordre de 23/30°C sur les reliefs et près des côtes, de 30/35°C sur le Saiss, les plaines atlantiques nord et centre, de 35/40°C sur l’Oriental, les versants sud-est, l’intérieur du Sous, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le nord des provinces sud et de 40/44°C sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

Mer belle a peu agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Larache et peu agitée à agitée au Sud.

