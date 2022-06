Météo: temps chaud ce samedi 11 juin au Maroc

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 juin 2022:

– Temps chaud sur le Saiss, Loukkous, Tadla, Rhamna, Tansift, le Sud-Est, l’Intérieur de Gharb, de Souss et des provinces du sud.

– Formations brumeuses par endroits près des côtes nord et centre et sur la Méditerranée.

– Bruine locales sur les côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya.

– Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines, le Sud de l’Oriental, les Plateaux de phosphates et les versants Sud-Est.

– Rafales de vents assez fortes sur le Tangérois.

– Chasse-poussières par endroits sur l’Intérieur des provinces du sud.

– Températures minimales de l’ordre de 12/18°c sur l’Atlas, de 24/30°c sur le Saiss, Tadla, le Sud et l’Est des provinces du sud et le Sud-Est et de 17/24°c partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit ainis que agitée localement, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour.