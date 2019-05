Météo : temps assez nuageux dans des régions du Maroc

Voici les prévisions météo pour la journée du vendredi 17 mai, établies par la direction de la météorologie nationale.

– Temps assez chaud à chaud sur l’extrême sud-est, l’est des provinces Sud et l’intérieur du Souss.

– Temps passagèrement nuageux avec orages et ondées par endroits sur les provinces Sud.

– Nuages bas nocturnes et matinaux avec des formations brumeuses par endroits près des côtes.

– Nuages élevés sur le nord du pays et ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-sables sur le sud-est.

– Vent assez fort à fort de secteur nord sur les côtes entre Casablanca et Safi, les reliefs de l’Atlas, le sud-est et sur l’Oriental, et faible à modéré de secteur nord en général ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur les reliefs, 15/18°C sur les plaines atlantiques, la Méditerranée et sur l’Oriental, 22/27°C sur l’intérieur du Souss, la Chiadma, le Haouz, le sud-est et l’est des provinces Sud.

– Température maximale de l’ordre de 23/28°C sur les reliefs et près des côtes, 28/34°C sur l’Oriental et les plaines à l’ouest de l’Atlas, 37/42°C sur le sud-est et l’est des provinces Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et au sud de Tarfaya, et agitée à forte entre Tanger et Tarfaya.