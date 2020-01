Météo: temps assez froid lundi matin au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 13 janvier 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

-Temps assez froid à froid avec gelée locale la matinée et le nuit sur les montagnes, l’Oriental, les plateaux, le sud-est et l’intérieur du pays.

-Formations brumeuses et quelques nuages bas près des cotes nord et le nord de l’Oriental le matin et la nuit suivante.

-Temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs0

-Vent de secteur est modéré sur les provinces sud, faible de secteur est sur le Tangérois et variable ailleurs.

-Chasses sable par endroits sur le sud du pays.

-Températures minimales de l’ordre de -05/02°C sur les montagnes et les plateaux orientaux, -01/05°C sur le sud-est, le nord de l’Oriental, les plateaux de phosphates, 02/06 °C sur les plaines interieures et de 07/13 °C sur le reste du pays.

-Températures maximales de l’ordre de 09/15 °C sur les montagnes de l’Atlas et le Rif et sur l’Oriental, 12/17 °C sur le sud-est, le Saiss et la méditerranée, 17/22 °C sur le nord, le centre et de 19/27 °C sur les provinces sud.