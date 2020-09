Météo: Temps assez chaud ce mercredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 16 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps assez chaud sur les extrêmes Sud et Sud-Est.

– Nuages instables sur le Haut et le Moyen Atlas, l’Oriental et les versants Sud-Est avec ondées ou averses orageuses.

– Ciel passagèrement à souvent nuageux sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss et les plaines Nord avec gouttes éparses .

– Temps peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Chasse-sables fréquentes sur les provinces Sud.

– Vent modéré à assez fort de Nord à Est sur les provinces Sud, faible à modéré de secteur sud sur le Sud-Est et l’Oriental et de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 13/18°C sur le Rif et l’Atlas, 19/24°C sur l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines, les versants Sud-Est et près des côtes et de 25/30°C sur le Souss, le Sud-Est et les provinces Sud.

– Températures du jour de l’ordre de 39/44°C sur les extrêmes Sud et Sud-Est, 33/38°C sur le Sud-Est, le Nord des provinces Sud, l’intérieur du Souss, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et la vallée de Moulouya, 28/33°C sur les plaines atlantiques, l’Oriental, le Rif, le Saiss, les côtes Sud et les plateaux des phosphates et d’Oulmès et de 23/28°C sur l’Atlas, la Méditerranée et près des côtes atlantiques Nord et Centre.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, le détroit et les côtes atlantiques entre Tanger et Larache, peu agitée à agitée entre Larache et Boujdour, et agitée à forte au Sud de Boujdour.

M.S. (avec MAP)