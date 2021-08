Météo: temps assez chaud ce mardi 3 août au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 03 août 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’extrême Sud, le Saiss et le Sud de l’Oriental.

– Nuages bas denses avec bruine locale le matin et la nuit sur les côtes Centres et le Nord des provinces Sud. – Formations brumeuses par endroits sur les côtes Nord et la Méditerranée.

– Temps généralement stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Vent modéré de secteur Nord sur le Sud et les côtes Centres et faible à modéré, de Sud sur le Sud-Est et de Nord à Ouest ailleurs.

– Chasse-sables par endroits sur le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 20/25°C sur le Sud-Est, de 10/14°C sur les reliefs et de 14/20°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 38/43°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sud, de 31/37°C sur le Rif, l’Oriental, le Saiss, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centres et l’intérieur des provinces Sud et de 23/29°C sur les reliefs et près des côtes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.