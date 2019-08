Météo: temps assez chaud au Maroc ce week-end

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 10 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps assez chaud à chaud sur le sud-est, le sud, l’Oriental et par endroits sur les plaines intérieures. – Nuages bas, la nuit et la matinée, avec brume par endroits sur les côtes atlantiques nord et centre.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses et rafales sur les reliefs de l’Atlas, les versants sud-est et les plaines à l’ouest de l’Atlas, pouvant déborder sur l’Oriental, le Saiss et le Rif. – Ciel peu à passagèrement nuageux sur le nord et le centre avec ondées éparses possibles, et peu nuageux à clair ailleurs. – Chasse-sables fréquents sur les provinces sud. – Vent modéré à assez fort sur les provinces Sud, faible à modéré de secteur sud sur le sud-est et de nord à ouest ailleurs. – Températures minimales de l’ordre de 18/23°C sur les reliefs, les côtes et les plaines atlantiques et l’ouest des provinces du Sud, 23/28°C sur la Méditerranée, le Saïss, l’Oriental, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, les versants sud-est et l’intérieur des provinces du Sud et de 28/32°C sur le sud-est du pays et l’est des provinces du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 25/30°C sur l’Atlas et près des côtes atlantiques, 30/35°C sur la Méditerranée, le Tangérois, les plaines atlantiques et le nord-ouest des provinces sud, 35/40°C sur l’Oriental, le Saïss, les plaines intérieures, le Souss, les versants Sud-est et le nord des provinces du Sud et de 40/45°C sur la vallée de Moulouya, le sud-est du pays, le sud et l’est des provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, mer agitée à forte entre Cap Sim et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du samedi 10 août 2019 :

Min Max – Oujda 24 40 – Bouarfa 27 39 – Al Hoceima 23 30 – Tétouan 23 35 – Sebta 20 31 – Mellilia 25 34 – Tanger 21 30 – Kénitra 21 28 – Rabat 21 30 – Casablanca 21 24 – El Jadida 21 26 – Settat 19 32 – Safi 19 30 – Khouribga 24 39 – Beni Mellal 25 37 – Marrakech 26 40 – Meknès 22 36 – Fès 24 38 – Ifrane 19 30 – Taounate 26 41 – Errachidia 28 40 – Ouarzazate 26 39 – Agadir 18 24

– Essaouira 18 22 – Laayoune 20 31 – Smara 20 36 – Dakhla 19 23 – Aousserd 29 42 – Lagouira 20 26.