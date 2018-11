Météo: retour de la pluie au Maroc ce lundi

La météo pour la journée du lundi 12 novembre 2018, annonce de la pluie dans plusieurs régions du Maroc.

Le temps deviendra nuageux dès la matinée avec averses modérées parfois orageuses sur les côtes entre Essaouira et Casablanca, les plaines atlantiques centre et les plaines intérieures à l’ouest de l’Atlas et le Haut Atlas.

Il est prévu des passages nuageux denses avec pluies ou faibles averses sur les plaines atlantiques nord, les plateaux de phosphates et l’Anti-Atlas et probablement le Nord-ouest des provinces sud.

La météo annonce aussi une chute de quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas, un temps assez froid sur le Nord, l’intérieur, notamment les reliefs et les Hauts plateaux. Le ciel peu sera nuageux ailleurs.

Et il y aura un cent modéré à assez fort de nord sur le sud, de sud sur l’Oriental et le sud-est et faible d’ouest ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 00/04°C sur les reliefs, de 04/09°C sur le rif, le sud de l’Oriental, les plaines nord à l’ouest de l’Atlas, de 14/19°C sur les provinces sud et de 09/14°C sur le reste du pays.

Les température maximales seront de l’ordre de 09/14°C sur les reliefs, de 22/28°C sur les provinces sud et de 15/21°C ailleurs.

Rappelons que des chutes de neige d’une hauteur qui pourra atteindre 30 cm sont prévues, du lundi 12 au mercredi 14 novembre, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la météo nationale dans un bulletin d’alerte diffusé dimanche.

Des chutes de neige de niveau orange intéresseront ainsi les provinces d’Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate et Taroudant du lundi à 18h00 au mercredi à 6h00.

Aussi, des averses orageuses localement modérées (20 à 30 mm) sont prévues dans les provinces de Safi, El Jadida, Chichaoua, Marrakech, Essaouira, Youssoufiya, Rhamna et Al Haouz entre 12h00 du lundi et 06h00 du mardi, a ajouté la même source.