Météo: pluies, orages et froid ce vendredi au Maroc

Voici les prévisions météo pour la journée du vendredi 1er février 2019 établies par la direction de la météorologie nationale :

– Temps nuageux avec pluies ou averses localement fortes et parfois orageuses sur le Nord, le Centre, les plateaux de phosphates, et d’Oulmes, le Rif, les reliefs de l’Atlas, le Saiss, la Méditerranée et l’Oriental.

– Chute de neige sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas et le Rif au-delà de 1.500 m.

– Ciel passagèrement à souvent nuageux ailleurs.

– Temps assez froid sur les reliefs.

– Chasse sable par endroits sur les provinces Sud.

– Vent assez fort à fort de secteur sud à ouest sur le nord, le centre, les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Saiss, la Méditerranée et l’Oriental et modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces Sud et de secteur sud à ouest sur le sud-est.

– Fortes rafales de vent le nord, le centre, les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Saiss, la Méditerranée et l’Oriental. – Températures minimales de l’ordre de -02/04°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 04/10°C sur le Saiss, l’Oriental, le sud-est, les plaines intérieures et les plateaux des phosphates et d’Oulmes et de 10/15°C sur les plaines nord et centre, le Souss, les provinces Sud et près des côtes.

– Températures maximales de l’ordre de 04/10°C sur les reliefs, 10/16°C sur le nord de l’Oriental, le Saiss, la méditerranée, les plaines Nord et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, entre 16/22°C sur le sud de l’Oriental, les plaines Centre, le Souss, les versants sud-est, le nord des provinces sud et près des côtes et de 22/28°C sur le Sud-Est et le Sud du pays.

– Mer peu agitée à forte sur la Méditerranée et le Détroit, forte à très forte entre Tanger et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)