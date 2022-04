Météo: pluies et temps relativement froid ce vendredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 avril 2022:

– Pluies ou averses avec risque d’orages isolés sur l’Oriental, la Méditerranée, les versants sud-est et le Rif.

– Ondées ou gouttes de pluie éparses sur l’est du Moyen Atlas.

– Brume ou brouillard par endroits sur les plaines nord et centre, le plateau des Phosphates et l’Oriental.

– Temps relativement froid sur l’Atlas.

– Chasse-poussières sur le nord des provinces du Sud, le sud de l’Oriental et les versants sud-est.

– Rafales de vents localement assez fortes sur les plaines atlantiques nord et centre, le Tangérois, le Sud, le Sud-Est, l’Oriental et le Saiss.

– Températures minimales de l’ordre de 01/08°C sur l’Atlas, 05/11°C sur le Rif, l’Oriental, Oulmès et le plateau des Phosphates, 16/22°C sur l’extrême sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 09/16°C partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse sur les régions est et le nord des provinces du Sud, et en hausse ou quasi stationnaires ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Cap Catin et agitée à forte entre Cap Catin et Tarfaya.

S.L. (avec MAP)