Météo: pluies et nuages instables ce vendredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 03 mai, établies par la direction de la météorologie nationale (DMN):

– Nuages instables avec averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales sous orages sur les reliefs de l’Atlas, leurs régions voisines, le sud-est, l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Rif et la Méditerranée avec un débordement possible sur les plaines Nord.

– Nuages bas denses avec bruine ou faibles pluies éparses sur les côtes entre Agadir et Tarfaya.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Nord et le Centre et peu nuageux à clair sur le Sud.

– Chasse-sable par endroits sur le nord des provinces Sud.

– Vent modéré à assez fort de nord-ouest sur le nord des provinces sahariennes, modéré de secteur Nord sur l’Oriental et le sud du pays et variable ailleurs.

– Température minimale variant entre 03 et 10 degrés Celsius sur les reliefs, 10 et 15 degrés sur l’Oriental, le Saiss et la Méditerranée, entre 14 et 17 degrés sur les plaines Nord et Centre, le sud-est et le nord des provinces Sud et entre 16 et 21 degrés sur l’extrême Sud.

– Température du jour variant entre 10 et 15 degrés Celsius sur les reliefs, entre 15 et 20 degrés sur le nord de l’Oriental, entre 20 et 28 degrés sur le Nord, le Centre et le nord des provinces sahariennes et entre 27 et 35 degrés sur le sud-est le reste des provinces Sud.

-Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.

S.L. (avec MAP)