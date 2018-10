Météo: pluies et averses orageuses prévues au Maroc

Voici les prévisions pour la journée du lundi 15 octobre 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météo nationale:

– Temps assez chaud sur l’extrême sud du pays.

– Formations brumeuses et nuages bas par endroits près des côtes la matinée et la nuit suivante.

– Ciel nuageux avec pluies et averses orageuses la nuit suivante sur le Tangérois, le Rif occidental, Loukkos, les côtes au nord d’El Jadida et la Méditerranée.

– Temps stable et ciel peu à passagèrement nuageux le jour sur le nord et peu nuageux ailleurs.

– Vent modéré de secteur ouest sur le nord et de secteur nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 06 à 12°C sur les reliefs et les plateaux, de 12 à 18°C sur le Nord, le Centre et l’Oriental et de 19 à 24°C sur le sud du pays.

– Températures maximales de l’ordre de 20 à 25°C sur le nord, l’Oriental, les reliefs et près des côtes, de 25 à 30°C sur le centre et le Sud-est, de 30 à 35°C sur le nord des provinces sahariennes et de 35 et 40°C sur l’extrême sud.