Météo: pluie et neige ce mercredi au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 06 mars 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Passage nuageux devenant de plus en plus denses dès la matinée avec pluies ou averses parfois orageuses sur le Tangérois et les côtes Nord, s’infiltrant l’après-midi et la nuit suivante sur le Rif, les reliefs de l’Atlas, leurs plaines Ouest, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental.

– Ciel passagèrement nuageux sur les régions Centre avec gouttes éparses l’après-midi et le nuit

– Chutes de quelques flocons de neige sur les reliefs du Haut Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud et le Sud-est.

– Vent modéré à assez fort de Sud à Ouest sur les plaines Nord et Centre, l’Oriental et le Sud-est, et de secteur Nord sur les provinces du Sud. – Chasse sable sur le Sud-est et le Sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 01/06°C sur les reliefs, 08/15°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les côtes et les plaines nord et centre, la méditerranée, le Souss, le sud-est et le Nord des provinces Sud et de 14/18 °C sur l’extrême sud du pays.

– Températures maximales de l’ordre de 09/15 °C sur les reliefs, de 15/21 °C sur les côtes et les plaines nord et centre, le littoral méditerranéen, le Saiss et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 20 à 24 °C sur les plaines intérieures, l’oriental, le Sud-est, le Souss et le Nord-Ouest des provinces Sud et de 24/30 °C sur le reste des provinces Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan Tan et peu agitée et agitée entre Tan Tan et Boujdour ainsi qu’agitée ailleurs

S.L. (avec MAP)