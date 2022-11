Météo : pluie au nord du Maroc ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 18 novembre 2022:

– Pluies parfois orageuses sur la région de Tanger, le Rif, Loukkos, Gharb, Saiss, les plateaux de Phosphates, l’Atlas et les côtes au nord d’El Jadida.

– Pluies éparses sur les côtes et les plaines au Nord d’Essaouira et à l’Oriental.

– Bruine locale sur les côtes entre Agadir et Tarfaya.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Rif et du Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les côtes centre et la région de Tanger.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, de 06/12°C sur le Rif et le sud de l’Oriental, de 16/21°C sur l’extrême sud et de 11/16°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse par rapport à la veille.

– Mer peu agitée à agitée, devenant l’après-midi agitée à forte à l’est d’Al Hoceima, peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le Sud et agitée à forte entre Tanger et Tarfaya.