Météo: matinée pluvieuse ce dimanche dans plusieurs régions du Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 8 septembre 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN):

– Pluies avec averses orageuses fortes dès le début de la matinée, avec chutes de grêle et rafales possibles sur la méditerranée, le Rif, les reliefs de l’Atlas, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, le Saiss, pouvant aussi toucher les versants Sud-Est.

– Quelques ondées éparses par moments et risque d’orages sur les côtes et les plaines atlantiques Nord.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Rafales de vents assez fortes par moments sur la méditerranée et le Tangérois.

– Vent modéré à faible de Sud sur le Sud-est et de Nord à Ouest ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 11/17°C sur les reliefs, de 20/27°C sur les extrêmes Sud et Sud-est et de 17/22°C ailleurs.

– Température du jour de l’ordre de 13/19°C sur les reliefs, de 20/26°C sur l’Oriental, la méditerranée, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès, 22/29°C sur les plaines atlantiques Nord et centre, 29/34°C sur les plaines intérieures, le Sud-Est, le Souss et le Nord des provinces Sud et 35/40°C sur l’extrême Sud du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée entre Tanger et Mehdia, agitée entre El Jorf et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)