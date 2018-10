Météo Maroc: voici les villes où il va pleuvoir vendredi et samedi

Ces fortes pluies concerneront, vendredi entre 13h et 21h, les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Benslimane, Khémisset, Khouribga, Meknès, El-Hajeb, Moulay Yaacoub, Settat, Rehamna, Sidi Bennour, El-Jadida, Khénifra et Béni-Mellal, précise la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

