Météo Maroc: voici les villes où il va pleuvoir jusqu’au samedi 6 avril

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIAL – De fortes averses orageuses sont prévues à partir de jeudi dans plusieurs régions du Maroc.

Dans un bulletin météo spécial parvenu à Le Site info, on apprend que de fortes averses orageuses sont prévues dans les provinces d’Al Haouz, Boulemane, Figuig, Midelt et Taroudant ce jeudi à partir de 10h39. “Ces averses orageuses peuvent être accompagnées localement par quelques chutes de grêle et des rafales de vents par endroits”, précise la météo nationale.

La météo annonce aussi des “pluies modérées” vendredi prochain de 8h00 à 18h00 dans les provinces de: Chefchaouen, El Hajeb, Fahs-Anjra, Fes, Ifrane, Kenitra, Khemisset, Larache, MDiq-Fnideq, Meknes, Moulay Yacoub, Ouezzane, Rabat, Sale, Sefrou, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Temara, Tanger-Assilah, Taounate et Tetouan.

Le temps assez froid est aussi attendu samedi et dimanche avec des températures minimales entre -5°C et 0°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux. Les régions d’Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Ifrane, Khenifra, Midelt, Sefrou et Taza seront concernées par la neige jusqu’à samedi soir.

S.L.