Météo Maroc: voici jusqu’à quand perdurera la vague de brouillard

Le chargé du service communication de la Direction nationale de la météorologie nationale (DMN), a annoncé que les vagues de brume et de brouillard, que connaissent plusieurs villes marocaines, perdureront jusqu’à la fin de la semaine en cours.

Dans une déclaration à Le Site Info, Lhoussaine Youabd a également affirmé que la densité du brouillard est susceptible de connaître des changements et ce, à partir de vendredi 7 février courant.

De même que le chargé de communication de la DMN a expliqué que ces vagues de brume sont dues à une baisse du taux d’humidité de l’air continental.

La brume est d’autant plus dense dans les régions du Nord du Royaume, particulièrement les régions côtières, vu les couches tièdes de l’air, a précisé Lhoussaine Youabd. D’autres vagues de brouillard et des nuages bas sont prévus, lors des deux prochains jours, et concerneront toutes les villes côtières du Royaume, a-t-il encore ajouté.

M.R.