Météo Maroc: un beau dimanche en perspective

Voici les prévisions météo pour la journée du dimanche 17 mars 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Nuages instables avec des averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas, leurs régions voisines, les plateaux de phosphates et les versants sud-est avec débordement sur Chiadma.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Nord et voile de nuages élevés sur les provinces du Sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

– Chasse-sable par endroits sur les provinces du Sud.

– Vent modéré de secteur nord à est sur les provinces du Sud, de secteur ouest sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 02/07°C sur les reliefs, de 08/13°C sur l’Oriental, le Saiss, le Tangérois, la Méditerranée, les plaines nord, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les versants sud-est et de 14/19°C sur les plaines centre, le Sud-Est, le Souss et les provinces du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 15/20°C sur le reliefs, de 21/27°C sur le Saiss, le Tangérois, l’Oriental, les côtes atlantiques, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, le Sud-Est et de 28/35°C sur les plaines centre, le Souss et les provinces du Sud. Il fera assez beau dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger ou encore Agadir où les températures vont varier entre 20 et 25 degrés pour les maximales.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.