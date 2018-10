Météo Maroc: le temps qu’il fera ce mardi 24 octobre 2018

Météo Maroc – Voici les prévisions de la météo pour la journée du mardi 24 octobre 2018.

Temps passagèrement nuageux avec rares ondées éparses sur les Haut et Anti-Atlas et le sud du pays.

Nuages bas et quelques formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques, le matin et la nuit.

Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur le reste du pays.

Vent faible à modéré, de sud sur le sud-est et de nord à est ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 06/12 °C sur les reliefs, Oulmès et les haut plateaux orientaux et de 13/19 °C sur le reste du Maroc.

Températures maximales de l’ordre de 18/23 °C sur les reliefs, Oulmès, l’Oriental et la rive méditerranéenne, de 25/30 °C sur les plaines nord et centre, le Saiss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Rhamna et près des côtes atlantiques et de 29/24 °C sur le Souss et le sud.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le long du littoral atlantique.