Météo au Maroc: le temps qu’il fera ce week-end

Beaucoup de Marocains sont en vacances. Et ceux qui ne prennent pas encore de vacances profitent du week-end pour profiter du soleil.

Les prévisions de la météo pour la journée du samedi 21 juillet 2018 sont les suivantes:

– Temps chaud sur le sud-est et l’est des provinces du Sud et assez chaud sur l’intérieur du pays.

– Nuages cumuliformes en après-midi sur les reliefs de l’Atlas.

– Formations brumeuses et nuages bas près des côtes nord et centre, la matinée et la nuit.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Oriental et le Sud-Est.

– Temps stable et ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Chasse-sables sur les provinces du Sud.

– Vent assez fort de secteur nord sur les provinces du Sud et les côtes centre et faible à modéré de secteur sud sur le sud de l’Oriental et le Sud-Est, de secteur nord à ouest ailleurs.

– Températures minimales variant entre 26 et 33°C sur le sud de l’Oriental, le sud-est du pays et l’est des provinces du Sud, de 15 à 20°C sur les côtes et plaines atlantiques et de 20 à 25°C ailleurs.

– Températures maximales oscillant de 25 à 31°C près des côtes et sur les reliefs, 31 à 37°C sur le Rif, le Saiss, les plaines atlantiques, les plateaux des phosphates, le nord de l’Oriental et le nord-ouest des provinces du Sud, 36 à 42°C sur les plaines de Tadla, Tensift, Rhamna, l’Oriental, les plaines intérieures, l’intérieur du Souss et de Chiadma, les versants sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 42 et 47°C sur le sud-est du pays et l’est des provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et entre Tanger et Casablanca, peu agitée sur le Détroit, agitée ailleurs et localement agitée à forte entre Cap Sim et Sidi Ifni.