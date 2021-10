Météo Maroc: temps pluvieux ce mardi 26 octobre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 26 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Averses accompagnées d’orages sur le Haut et le Moyen Atlas, les versants Sud-Est et l’Oriental.

– Faibles pluies et orages épars par endroits sur le Saiss, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, la rive méditerranéenne, le Rif, débordant la nuit suivante sur la Chaouia et le Gharb.

– Quelques ondées et orages isolés sur l’extrême Sud du pays.

– Formations brumeuses ou bruines par endroits près des côtes Nord et Centre et sur le Nord des provinces Sud.

– Vent modéré à assez fort d’est sur le Tangérois et la Méditerranée, modéré de secteur nord sur les côtes Sud et Centre et faible à modéré de sud sur le Sud-est et de nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas et le Rif, 10/16°C sur l’Oriental et les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, 16/23°C sur le Sud et l’extrême Sud-Est et de 14/20 partout ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 14/23°C sur l’Atlas, l’Oriental, la Méditerranée, le Tangérois et près des côtes atlantiques, 23/30°C sur le Nord, le Centre, les versants Sud-Est, le Souss, le Saiss et le Nord des provinces Sud et de 27/33°C ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

