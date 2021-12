Météo Maroc: temps nuageux et pluvieux avec risque d’orages ce mercredi 22 décembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 22 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps relativement froid, la matinée et la nuit, sur l’Atlas.

– Temps souvent nuageux et pluvieux avec risque d’orages sur les régions du Nord, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.

– Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies sur le Centre, l’Anti-Atlas et les versants sud-est.

– Chutes de neige sur le Haut Atlas avec quelques flocons sur le Moyen Atlas.

– Quelques formations brumeuses localisées sur les côtes sud.

– Temps stable et clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-sables par endroits sur le sud du pays.

– Rafales de vents modérées à localement assez fortes par endroits sur les plaines centre.

– Températures minimales de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, 04/11°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux, le Saiss et les versants sud-est, 09/17°C sur le Nord, le Centre, l’extrême Sud-Est et les provinces du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 06/13°C sur l’Atlas, 13/20°C sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, le Nord et les versants sud-est, 15/22°C sur le Centre, l’extrême sud-est et les côtes atlantiques et de 24/31°C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Boujdour et agitée à forte ailleurs.

