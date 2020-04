Météo Maroc: Temps nuageux avec pluies ou averses orageuses ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 24 avril 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps nuageux avec des pluies ou averses orageuses par endroits sur l’Atlas, le Rif, le Nord, le Centre et le Nord-Ouest des provinces sud. Quelques flocons de neige possible sur les sommets du Haut Atlas.

– Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Nord de l’Oriental.

– Ciel peu a passagèrement nuageux ailleurs.

– Chasse-sables par endroits sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud.

– Vent modéré à assez fort de secteur Est sur le tangérois, de sud sur le sud-est, et le sud de l’oriental et de secteur Nord sur les provinces Sud et modéré de Nord à Ouest en général ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 01/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 06/12°C sur l’Oriental, 08/14°C sur le Nord, et le Centre, et de 14/20°C sur le sud-est et le sud du pays.

– Température du jour en baisse et de l’ordre de 15/20°C sur l’Atlas et la méditerranée, 20/25°C sur les plateaux de phosphates, la Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, Tadla, Al Haouz, Rhamna, le Souss, le Nord des provinces Sud, et des versants Sud-Est, et de 25/30°C sur le Gharb, le Saiss, et les extrêmes Sud et Sud-Est du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à parfois forte sur le détroit et le long des côtes atlantiques.

M.S. (avec MAP)