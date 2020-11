Météo Maroc: Temps nuageux avec pluies ou averses ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 06 novembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps nuageux avec des pluies ou averses sur le sud-est, l’Atlas, le nord-ouest, le Saiss, le Rif et risque de rares pluies éparses par endroits sur les côtes atlantiques entre El Jadida et Essaouira, la méditerranée et l’Oriental.

– Quelques Chutes de neige par endroits sur les sommets du Haut et Moyen Atlas.

– Fortes rafales de vents sur l’Oriental, l’Atlas, la méditerranée, le Rif, le Saiss et le Sud-est et sur les côtes atlantiques au nord d’Agadir.

– Chasse-poussière par endroits sur la moitié nord.

– Temps généralement stable avec ciel peu nuageux ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 00/07°C sur les reliefs, 17/21°C sur le sud et de 11/18° C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 03/08°C sur les reliefs, 27/32°C sur le Nord de l’Oriental et les provinces sud et de 16/23 °C ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et entre Jorf et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs, devenant localement agitée à forte l’après-midi.