Météo Maroc: temps nuageux avec pluies ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la Météorologie pour le lundi 13 février 2023:

– Temps assez froid sur les reliefs, les Hauts plateaux, le Sud-Est et l’Oriental avec gelée ou verglas.

– Temps nuageux avec pluies ou averses orageuses sur les provinces Sud, l’Anti-Atlas, le Souss, le Sud du Haut Atlas et ses versants Est.

– Ciel passagèrement nuageux sur Abda et Chiadma avec faibles pluies éparses.

– Nuages bas denses sur l’Ouest de la Méditerranée avec bruine locale.

– Chutes de neige sur l’Anti-Atlas et le Sud du Haut Atlas au-delà de 1.600m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur la région de Tanger, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et les versants Sud-Est, 02/08°C sur la Méditerranée, le Rif, le Nord de l’Oriental, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le Sud-Est, 14/19°C sur le Souss et les provinces Sud et de 08/14 sur le reste du royaume.

– Températures du jour en baisse sur le Centre et l’Ouest de provinces Sud.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au nord d’Asilah et entre Aglou et Tan Tan et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

S.L.