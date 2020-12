Météo Maroc: temps froid, chutes de neige et vent assez fort ce dimanche

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 06 décembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps froid avec gelée ou verglas sur les reliefs, l’oriental et les hauts plateaux.

– Temps souvent nuageux sur le nord-ouest, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas, le Gharb et l’est de la méditerranéenne avec faibles ondées éparses.

– Chutes de neige sur le moyen atlas au-delà de 1400m.

– Vent assez fort d’ouest sur l’oriental et la méditerranéenne et de nord sur les côtes centre et les provinces sud et faible a modéré d’ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -05/-01°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 00/05°C sur le nord de l’Oriental, le Rif, les plaines de phosphates et d’Oulmès, le Saiss, les plaines de Tadla et les versants sud-est, 10/16°C sur les côtes centre et les provinces sud et de 05/10°C ailleurs.

-Températures maximales de l’ordre de 00/05°C sur l’Atlas, 05/10°C sur l’Oriental et le Rif, 10/15°C sur la méditerranéenne, le Tangérois, les versants sud-est, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla et les plaines intérieures a l’ouest de l’Atlas, 20/25°C sur les provinces sud et de 15/20°C ailleurs.

– Mer agitée à forte en méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

M.S. (avec MAP)