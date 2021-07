Météo Maroc: temps chaud ce mardi 13 juillet

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 13 juillet 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

Temps chaud sur les plaines intérieures Centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

Quelques formations brumeuses locales et nuages bas sur les côtes la matinée et la nuit.

Ciel passagèrement nuageux sur l’Atlas et le Sud-Est.

Temps stable et ciel peu nuageux à clair ailleurs.

Vent de secteur nord modéré à assez fort sur le Sud.

Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur les plaines intérieures Centre, les plateaux de Phosphates, le Sud-Est, l’intérieur des provinces Sud et l’Oriental et de 18/23°C ailleurs.

Températures maximales de l’ordre de 42/46°C sur l’intérieur des provinces sud et le Sud Est, de 37/43°C sur l’intérieur de Souss, Tadla, Tansift, Rhamna, la vallée de Moulouya et le Sud de l’Oriental, de 30/37°C sur les plaines Atlantiques le Saiss, les plateaux de Phosphates et Oulmes et de 24/32°C sur les reliefs et les côtes.

Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée à agitée devenant belle à peu agitée sur le détroit, agitée à forte entre Larache et Boujdour devenant forte à très forte entre cap Tafelney et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs devenant agitée à forte entre Boujdour et Dakhla.