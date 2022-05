Météo Maroc: temps chaud à localement chaud ce dimanche 15 mai

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 15 mai 2022:

– Temps chaud à localement chaud sur l’intérieur des provinces Sud et le sud-est.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes locales la matinée sur l’extrême nord-ouest et la Méditerranée.

– Nuages cumuliformes légèrement instables avec ondées et orages épars l’après-midi sur le haut et le moyen-atlas, le Rif, l’oriental et et probablement sur le sud-est.

– Formations brumeuses et bruines localisées près des côtes nord et centre et sur le sais, le plateau des phosphates et les plaines centre.

– Chasse-poussières par endroits sur l’extrême sud, le sud-est et le sud de l’oriental.

– Températures minimales entre 10 à 17 °C s sur les hauts plateaux de l’Atlas et du Rif, entre 14 à 22 °C dans l’oriental, le sud-est, le nord, le centre et le sud-ouest et entre 24 à 31 °C dans le reste du Royaume.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Boujdour devenant localement peu agitée à agitée entre Cap Tafeleney et Aglou, peu agitée à agitée au sud.