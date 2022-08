Météo Maroc: temps chaud à l’intérieur du pays ce mercredi 3 août

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 03 août 2022:

– Temps chaud à l’intérieur du pays.

– Formations brumeuses et bruines par endroits près des cotes.

– Ondées éparses et orage isolé sur l’Atlas et le sud-est.

– Ramasse-poussières locales sur l’intérieur des provinces sud.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les cotes centre et sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Safi et Dakhla, et peu agitée à agitée ailleurs.