Météo Maroc: temps assez froid sur l’intérieur du pays

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 09 janvier 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps froid avec de la gelée locale sur l’Atlas, les hauts plateaux orientaux et le rif et assez froid sur l’intérieur du pays.

– Ondées locales sur les provinces sud.

– Rafales de vents assez fortes sur les provinces sud avec des chasse-poussières fréquentes.

– Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’atlas, le rif et le sud de l’oriental, de 00/06°C sur le sud-est, le nord de l’oriental, les plateaux de phosphates et oulmes, de 04/10°C sur les plaines intérieures, la méditerranée, le tangérois, le Gharb et les côtes atlantiques nord, de 09/15°C sur les côtes centre, le Souss et le nord des provinces sud et de 15/20°C sur l’extrême sud du pays.

– Températures du jour en hausse sur l’oriental et la méditerranée et en baisse sur les provinces sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

