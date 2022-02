Météo Maroc: temps assez froid la nuit et la matinée

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 14 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid la nuit et la matinée sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, les plateaux de Phosphates et l’Oriental avec gelée locale.

– Temps souvent à passagèrement nuageux sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, le Saiss, le Gharb, le Moyen Atlas et les plaines au Nord de Safi avec gouttes ou faibles pluies par moments et par endroits.

– Formations brumeuses matines et nocturnes sur les plaines Nord et Centre et le Nord des provinces du Sud.

– Quelques chasse-poussières sur l’extrême Sud.

– Vent modéré à parfois assez fort de Nord sur les côtes Centre et Sud et d’Est sur la Méditerranée et faible à modéré, de Nord à Ouest ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur l’Atlantique, devenant localement agitée l’après-midi entre Larache et Tarfaya.